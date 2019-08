'A Private War': een mooie hommage aan journaliste Marie Colvin

'A Private War' is een biografische film, geregisseerd door Matthew Heineman , met in de hoofdrol Rosamund Pike als journaliste Marie Colvin .

Vanaf 29 augustus te zien op Proximus en Telenet

Van geen kleintje vervaard, niet vies van een stevige borrel, voorzien van een ooglap die haar het aanschijn geeft van een piraat, en gezegend met een rechtvaardigheidsgevoel dat haar keer op keer naar de frontlinie drijft, alwaar ze op weergaloze wijze verslag uitbrengt van de oorlogsgruwel: neen, we hebben het niet over het profiel van de vrouwelijke Humo-journalisten, maar over Marie Colvin, een Amerikaanse reporter die zich vanaf 1985 voor The Sunday Times in de brandhaarden van het Midden-Oosten stortte.

In een tijd waarin populistische politici graag hun gal spuwen op de traditionele pers, komt de mooie hommage aan deze door en door bezielde journaliste die regisseur Matthew Heineman maakte – met Rosamund Pike als Marie – als geroepen.