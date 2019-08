'A Black and White Killing': waarom staat extreemrechts zo sterk in de VS ?

Op een zomeravond in 2016 raakten de witte Russell Courtier, lid van de extreemrechtse groepering European Kindred, en de zwarte Larnell Bruce om een onbekende reden met elkaar slaags aan de uitgang van een supermarkt in de stad Portland. Even later reed Courtier, voor het oog van de bewakingscamera van de winkel, met zijn Jeep op en over Bruce, en hij liet hem voor dood achter.

Dit voorjaar werd Courtier tot levenslang veroordeeld voor moord. De Britse journalist Mobeen Azhar volgde in het tweedelige ‘A Black and White Killing’ het proces van nabij. Tegelijk probeert hij te achterhalen waarom extreemrechts in de VS zo sterk staat, zelfs in het erg progressieve Portland.