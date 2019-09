Louis Theroux en postnatale depressie: 'Babykak heeft geen geheimen voor mij'

Drie op de vier vrouwen die net bevallen zijn, krijgen last van babyblues, blijkt uit een studie van de Liberale Mutualiteit. Die neerslachtigheid verdwijnt na een paar dagen of weken, maar soms groeit ze uit tot een postnatale depressie en in één op de duizend gevallen zelfs tot een psychose. In zijn nieuwe documentaire ‘Mothers on the Edge’ gaat Louis Theroux in twee Britse ziekenhuizen praten met jonge moeders die na de geboorte van hun kind in een neerwaartse spiraal zijn beland.