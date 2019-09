Stan Van Samang over 'Studio Stan': 'Zingen, godverdomme. En rap!'

HUMO In de trailer van ‘Studio Stan’ zegt een man: ‘Dit is me meer waard dan al wat ik in mijn leven gedaan heb.’ Wat steken jullie uit met die mensen?

Stan Van Samang (lacht) «Die man was verrast door zijn kleindochters, die een liedje voor hem zongen, en was daar enorm door gepakt. Ik snap dat: muziek is emotie. Ik hoefde de mensen soms maar te vragen: ‘Waarom kom je dit liedje zingen?’ en ze vertelden mij hun halve levensverhaal. Ook veel dingen waarmee ik geen zaken had. Maar ik kan goed luisteren.»