Nora Gharib over 'Merci voor de muziek': 'Pas tijdens de opnames beseften ze dat ik er niets van ken'

Nora Gharib «Het is écht niet makkelijk om uit te leggen waarover ‘Merci voor de muziek’ gaat. Muziek is de rode draad, maar iedere keer op een andere manier. Soms met verborgen camera’s en flashmobs, soms brengen we fans onverwachts in contact met hun lievelingsartiest. Er was Luc, een man met terminale kanker. Zijn laatste wens: zelf de muziek inspelen die op zijn begrafenis gedraaid zou worden. Een andere keer hebben we iemand geholpen om zijn vriendin ten huwelijk te vragen.

»De mensen en hun verhalen spelen de hoofdrol in ‘Merci voor de muziek’, de artiesten de bijrol. En Bart en ik zijn de tussenschakel. We brengen mensen met elkaar in contact, we go with the flow.»