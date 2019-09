HUMO Die laatste groep oogt nogal grappig in dat rijtje.

Siska Schoeters «Maar het is wél een groep waarover veel vragen bestaan die niemand durft te stellen. Meestal over kindermisbruik, natuurlijk. Het was ook de groep die ik het moeilijkst vond om te bevragen: sommige van die priesters praatten niet vanuit zichzelf, maar zaten daar vooral als vertegenwoordiger van hun geloof, en dus gaven ze vooral de antwoorden die ze móésten geven.»