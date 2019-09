In ‘Geub’ doet Philippe Geubels wat Bart De Pauw, Axel Daeseleire en Ben Segers hem voordeden: een uitvergrote versie van zichzelf spelen. De Geubels uit ‘Geub’ is net zijn vrouw kwijt aan een oude Nederlander met een enorme penis, en zijn carrière zit in het slop. De man die hem er weer bovenop moet helpen: manager Johnny Braeckman, die er verdacht uitziet als een veel kalere versie van Jonas Geirnaert.