Er pruttelt iets, en het is geen ajuinsoep: dit najaar zet VTM immers vers bloed in om hopelijk een beetje roet in het eten te strooien dat Jeroen Meus zal serveren in zijn nieuwe decor van ‘Dagelijkse kost’. Loïc Van Impe, amper 25, werd bekend met zijn onlinekookshow op maat van kotstudenten, en zal met zijn dagelijkse ‘Zot van koken’ nu definitief Sandra Bekkari vervangen als nieuwe, licht verteerbare huiskok van VTM.