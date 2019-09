Dimitri Was (creative executive producer) «Een reeks als ‘Spoed 24/7’ blijft een huzarenstukje. We maken zes weken lang opnames en werken dan 24 uur per dag en zeven dagen per week, met een team van 43 man. Daarna verhuizen we met een server van 100 terabyte (1 miljoen gigabyte, red.) naar de montagecel, waar we een jaar lang bivakkeren.

»Het enige wat wél makkelijker is geworden, is dat mensen sneller hun toestemming geven om gefilmd te worden, omdat ze het programma kennen.»