Nadat ze wereldwijd geboortes heeft vastgelegd in ‘Birth Day’, trouwfeesten in ‘Wedding Day’ en de laatste wandel richting uitgang in ‘Last Days’, heeft Lieve Blancquaert nu ‘Circle of Life’ klaar: een Elton John-achtige titel voor wat tegelijk een terugblik én een samenvatting moet zijn van die drie programma’s, gegroepeerd in thema’s die Blancquaert tijdens haar reizen zijn opgevallen.