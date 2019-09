Aanbellen bij Ugly Belgian Houses: 'Achter een lelijke gevel kan een mooi verhaal zitten'

HUMO Veel honden achter je aan gekregen?

Hannes Coudenys (lacht) «Dat viel mee. De één kon mijn werk al beter relativeren dan de ander, sommigen waren zelfs trots dat ze op de site stonden. Eén oudere vrouw noemde het wel een schande. Haar buren waren blijkbaar komen aankloppen met het nieuws: ‘Wist jij dat jouw huis tot het lelijkste van België is verkozen?’ Ik zei: ‘Maar mevrouw, jouw huis is niet het lelijkste, hè, gewoon één van de véle lelijke in ons land. Het huis hiernaast is ook geen pareltje, hoor.’ Waarop zij antwoordde: ‘Dat is het huis van mijn zoon.’ (lacht)»