De films die u deze week moet zien (van 30 augustus tot 5 september)

NPO 3, VRIJ. 30 AUGUSTUS, 20.20

ACTIE Na de ongemeen zinderende finale van ‘Kill Bill: Vol. 1’ keek iedereen vol spanning uit naar een even duizelingwekkend tweede deel, maar dat was buiten Tarantino gerekend. Die focust in ‘Volume 2’ vooral op de drijfveren van de losgeslagen Bride. Meer blabla en minder boemboem dus, maar nog altijd virtuoze cinema.

CAZ, VRIJDAG 30 AUGUSTUS, 20.40

THRILLER ‘Wie is Keyser Söze?’ vroeg elke filmliefhebber zich halfweg de jaren 90 af. Ook 25 jaar later blijft Bryan Singers raadselachtige thriller – berucht omwille van die ene onvermoede plotwending – een fascinerend en geslepen kunststukje dat bij elke kijkbeurt nieuwe geheimen prijsgeeft.

CANVAS, VRIJ. 30 AUGUSTUS, 21.15

THRILLER Typerend mysterieuze thriller van David Lynch, die de doorbraak betekende van Naomi Watts. Zij speelt een jonge actrice die verkast naar Hollywood en daar een brunette met geheugenverlies (Laura Harring) tegen het lijf loopt. Spannende, knap gestileerde neo-film noir, die je beter ondergaat dan probeert te begrijpen.

VTM, ZAT. 31 AUGUSTUS, 20.35

AVONTUUR Knap slot van de nieuwe ‘Planet of the Apes’-trilogie, met verbluffende computeranimatie en een geweldige tour de force van Andy Serkis. Een spannende en emotioneel sterk onderbouwde blockbuster die – zeg het niet te luid – de campy oerversie uit 1968 vlot overstijgt.

CANVAS, ZAT. 31 AUGUSTUS, 22.35

DRAMA Net op de belangrijkste dag van zijn carrière wordt Ivan (Tom Hardy) weggeroepen omdat zijn buitenechtelijk kind geboren gaat worden. De volledige film speelt zich af tijdens zijn autorit naar het ziekenhuis: via de telefoon probeert hij zijn huwelijk én zijn job te redden. Beklijvende one set-cinema, met Hardy in een glansrol.

BBC 2, ZAT. 31 AUGUSTUS, 23.50

DRAMA Ergens in de zomer van 1989 nam een jonge, ambitieuze Barack Obama zijn toekomstige first lady Michelle mee op date in South Side Chicago. Deze ontwapenende biopic, die qua stijl doet denken aan Linklaters minimalistische ‘Before Sunrise’, volgt het tweetal tijdens die bewuste dag.

NPO 2, ZONDAG 1 SEPTEMBER, 23.25

DRAMA Lang voordat er een independent Amerikaanse filmindustrie bestond, maakte acteur-regisseur John Cassavettes al onafhankelijke films. Het duurde soms jaren om centen te vinden voor zijn hyperpersoonlijke projecten, maar toch draaide hij een indrukwekkend oeuvre bij elkaar. Gena Rowlands, zijn echtgenote en muze, speelt in ‘Opening Night’ Myrtle Gordon, een actrice die op een avond ziet hoe een jonge fan wordt overreden terwijl die achter haar limousine aan loopt. Myrtle, die worstelt met haar leeftijd en carrière, begint haar grip op de realiteit te verliezen. Cassavettes laat fictie en realiteit naadloos in elkaar overvloeien: vrij lange stukken uit het toneelstuk waarin Myrtle optreedt, worden afgewisseld met scènes uit haar leven en fantasieën waarin ze de geest van het dode meisje ziet. Dat levert een intelligent en empathisch vrouwenportret op, én een scherpe analyse van wat acteren nu eigenlijk is.

CAZ, ZONDAG 1 SEPTEMBER, 22.40

THRILLER Doris Day zingt voor het eerst ‘Que sera, sera’ in deze Hitchcock-klassieker uit 1956. Zij en James Stewart spelen een all-American koppel wier zoontje wordt ontvoerd tijdens een reis naar Marokko. Niet de beste van Hitch, maar de finale in de Albert Hall is onvergetelijk.

ARTE, MAA. 2 SEPTEMBER, 20.50

AVONTUUR Broeierige jungleklassieker van Werner Herzog, met Klaus Kinski in een iconische rol als Spaanse conquistador die op zoek gaat naar het El Dorado en gaandeweg zijn verstand verliest. Technisch ruw, maar er hangt een sfeer van gevaar en echte waanzin over de film.

CAZ, DINSDAG 3 SEPTEMBER, 20.40

MISDAAD De thriller waarmee Denis Villeneuve doorbrak in de mainstream is een intense, duistere film die marineert in een sfeertje van pure wanhoop. Oké, het einde is niet bijster geloofwaardig, maar de film grijpt je wel bij je kraag, om je vervolgens niet meer los te laten. Meeslepend, bitter en spijkerhard.

VITAYA, WOE. 4 SEPTEMBER, 20.40

KOMEDIE De premisse van deze guilty pleasure is zo oud als Methusalem: is een louter seksuele relatie vol te houden zonder dat er ongerieflijke gevoelens bij komen kijken? Ashton Kutcher en Natalie Portman gaan gezwind de uitdaging aan. Met leuke bijrolletjes voor Kevin Kline en Greta Gerwig.