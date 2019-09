'Ben ik echt zó bazig?'

Stefaan Ledeganck (eindredacteur) «Op Facebook en Instagram creëren we een opgeblonken versie van ons leven, waarbij we alleen de mooiste momenten tonen. ‘Het gezin’ toont het leven zoals het écht is en we het zelden zien op tv: rauw, ongefilterd. Elk gezin is bijzonder, maar toch lijken ze op elkaar. Het raakt me om dit seizoen opnieuw te merken dat we, ondanks onze verschillen, eigenlijk allemaal dezelfde problemen hebben.»