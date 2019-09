'Untouchable: The Rise and Fall of Harvey Weinstein' op BBC 2: De angst en de zwijgcultuur binnen Weinsteins studio

ACTUA In het begin van de zomer nog uitgebracht in enkele kleinere bioscopen, nu al op het tv-scherm: de ontluisterende documentaire over hoe Harvey Weinstein jarenlang ongemoeid zijn gang kon gaan in Hollywood, tot in oktober 2017 de eerste verhalen over misbruik van jonge actrices naar boven kwamen. In ‘Untouchable’ vertellen enkele van zijn slachtoffers hoe ze met beloftes over een doorbraakrol in een grote film in Weinsteins web werden gelokt, maar de makers proberen ook te achterhalen wat de naaste medewerkers van de filmbons nu precies wisten over het gedrag van hun baas. Heel wat, zo blijkt, maar de angst en de zwijgcultuur binnen Weinsteins filmstudio Miramax waren zo groot dat niemand actie ondernam. ‘Het leek wel de maffia,’ zegt iemand.