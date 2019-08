‘Your ability to accept me for the sinner I am, only speaks to your greatness,’ bedankt Jesse Gemstone zijn God in een gebed, waarna hij nog wat goedgelovige parochianen berooft in de naam van Jezus. Jesse (comedyveteraan Danny McBride) maakt in ‘The Righteous Gemstones’ deel uit van een familie megalomane televangelisten die het woord van God verkondigen op tv maar zonder scrupules vloeken en geld graaien achter de schermen. De fonkelnieuwe HBO-reeks, met ook John Goodman (‘The Big Lebowski’) en Adam DeVine (‘Modern Family’), is nu te zien op Play.