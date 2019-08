'Avengers: Endgame' op Proximus en Telenet: wie dit afstompende lulkoek durft te noemen, krijgt te doen met de Hulk

Nu te zien op Proximus & Telenet

FILM De tijdreismissie die de Avengers in ‘Avengers: Endgame’ ondernemen, ten einde de door Thanos aangerichte genocide ongedaan te maken, heeft de Marvel Studios geen windeieren gelegd: op 20 juli heeft de ultieme climax van het Marvel Cinematic Universe ‘Avatar’ van de troon gestoten als de succesvolste film aller tijden. Fijn voor de boekhouders van Marvel, maar mogen we daarnaast ook even aanstippen dat ‘Endgame’ ook op kwalitatief vlak een absolute topper mag worden genoemd? Het verhaal steekt schrander in elkaar, de speciale effecten imponeren, Thanos is nog steeds een geweldige booswicht, en zelfs wie géén fan is van het superheldengenre, zal het lastig hebben om tijdens het laatste halfuur de ogen droog te houden. Wie dit afstompende lulkoek durft te noemen, krijgt te doen met de Hulk.