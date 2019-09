Thomas Vanderveken: 'Vijftig minuten praten over schilderijen, yummie!'

Over ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ heerst nog een strikte zwijgplicht, maar over ‘Weg van het meesterwerk’, zijn docureeks op Canvas, kregen we Thomas Vanderveken niet meer stil. Daarin wordt de weg gevolgd die drie iconische Vlaamse meesterwerken hebben afgelegd tot hun huidige verblijfplaats in het buitenland. Makers van die werken: de heren Van Eyck, Rubens en Bruegel. Maar wacht eens even, kennen we die namen niet ergens van?