'Black Monday' op Play: de hebzucht en het gebrek aan verantwoordelijkheidszin in Wall Street

SERIE ‘Black Monday’ gaat van start op 19 oktober 1987, de dag van één van de ergste beurscrashes uit de geschiedenis van Wall Street, met een scène waarin iemand van een gebouw springt en met een forse klap op het dak van een donkerrode Lamborghini landt. Na die opening gaat het verhaal een jaar terug in de tijd en volgen we een paar makelaars bij een klein bedrijf die eindelijk ook eens de jackpot willen winnen, en in hun rush naar de top het hele beurssysteem naar de knoppen helpen. Een comedy over de hebzucht en het gebrek aan verantwoordelijkheidszin in Wall Street, twee plagen die moeilijk uit te roeien zijn.