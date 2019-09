'The New Nurses' op Play: wanneer de mannen moeten opkomen voor een gelijke behandeling

Nu te zien op Play

SERIE ‘The New Nurses’ is een Deense dramareeks over discriminatie, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en vechten tegen onrecht, maar dan met een twist: hier zijn het de mánnen die opkomen voor een gelijke behandeling en moeten optornen tegen vooroordelen. De serie speelt zich af begin jaren 50 en gaat over enkele jongemannen die zich inschrijven om als eersten in de Deense geschiedenis een opleiding tot verpleger te volgen. Eén van hen is Erik, een arbeiderszoon die heeft meegevochten in WO II en nauwelijks geld heeft om de benodigde boeken te kopen. Zijn relatie met de directie in het hospitaal, die het idee van mannelijke verplegers sowieso niet genegen is, raakt helemaal getroebleerd als hij zijn oog laat vallen op de dochter van een stinkend rijke familie uit de buurt.