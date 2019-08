'The Dark Crystal: Age of Resistance': Netflix' antwoord op de dreiging van Disney+

Elke Amerikaanse zender of streamingdienst is op zoek naar de volgende ‘Game of Thrones’, de nieuwe serie die wereldwijd een hit kan worden.

SERIE In die strijd deelde Netflix onlangs een stevige dreun uit, toen het de schrijvers van de fantasyreeks kon binnenhalen, maar het bedrijf heeft ook al veel geld ingezet op deze nieuwe reeks, een prequel op de film van Muppets-bedenker Jim Henson uit 1982. ‘The Dark Crystal’ leunt wel dichter aan bij de fantasy van ‘The Lord of the Rings’ dan bij die van ‘Game of Thrones’, met een verhaal over drie Gelflings – elfachtige wezentjes – die een opstand leiden tegen de slechte Skeksis. De animatieserie richt zich op een jonger publiek en moet een dammetje opwerpen tegen Disney+, de streamingdienst die er binnenkort aankomt en de grootste bedreiging voor Netflix lijkt te worden.