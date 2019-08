'13 Reasons Why' - seizoen 3, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE In de seizoensfinale van het tweede luik van tienerserie ‘13 Reasons Why’ kon Clay, die rouwt om de zelfdoding van zijn vriendin Hannah Baker, maar net verhinderen dat zijn klasgenoot Tyler de school betrad met een vuurwapen om wraak te nemen op de pestkoppen die hem brutaal aanrandden met een bezemsteel. Laat die zin eventjes bezinken. Netflix choqueert al langer met ‘13 Reasons Why’: na duizenden klachtenbrieven en ernstig wetenschappelijk onderzoek werd de meest aanstootgevende scène uit het eerste seizoen, waarin Hannah haar polsen oversnijdt en doodbloedt, zelfs integraal geschrapt. De manier waarop de reeks seksueel geweld aanklaagt, is echter al even expliciet en het derde seizoen slaat diezelfde weg in. Nadat hij haast ongestraft de rechtszaal verlaat, wordt Bryce Walker dood teruggevonden. Wie is verantwoordelijk voor het overlijden van de jongen die Hannah en heel wat andere meisjes verkrachtte?