Nu op Amazon Prime: 'The National – 'I Am Easy To Find, Live from New York's Beacon Theatre''

Nu te zien op Amazon Prime

MUZIEK Wie de overrompelende optredens van The National op Pukkelpop heeft gemist óf wie ze wil herbeleven: Matt Berninger en zijn makkers hebben een fonkelnieuwe concertfilm op Prime gezet. Op 22 april stelde The National zijn nieuwste plaat voor in een zaal in New York, vergezeld door strijkers, een jongerenkoor en gastzangers Kate Stables en Julien Baker. ‘We zijn allemaal emotioneel gehecht geraakt aan intieme shows,’ aldus Berninger. Op gevaar van ontroostbaar verdriet: niet in je eentje te bekijken!