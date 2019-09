DRAMA Het duurde soms jaren om centen te vinden voor zijn hyperpersoonlijke projecten, maar toch draaide hij een indrukwekkend oeuvre bij elkaar. Gena Rowlands, zijn echtgenote en muze, speelt in ‘Opening Night’ Myrtle Gordon, een actrice die op een avond ziet hoe een jonge fan wordt overreden terwijl die achter haar limousine aan loopt. Myrtle, die worstelt met haar leeftijd en carrière, begint haar grip op de realiteit te verliezen. Cassavettes laat fictie en realiteit naadloos in elkaar overvloeien: vrij lange stukken uit het toneelstuk waarin Myrtle optreedt, worden afgewisseld met scènes uit haar leven en fantasieën waarin ze de geest van het dode meisje ziet. Dat levert een intelligent en empathisch vrouwenportret op, én een scherpe analyse van wat acteren nu eigenlijk is.