De documentaires die u deze week graag informeren (van 30 augustus tot 5 september)

BBC 2, zondag 1 september, 22.00

ACTUA In het begin van de zomer nog uitgebracht in enkele kleinere bioscopen, nu al op het tv-scherm: de ontluisterende documentaire over hoe Harvey Weinstein jarenlang ongemoeid zijn gang kon gaan in Hollywood, tot in oktober 2017 de eerste verhalen over misbruik van jonge actrices naar boven kwamen. In ‘Untouchable’ vertellen enkele van zijn slachtoffers hoe ze met beloftes over een doorbraakrol in een grote film in Weinsteins web werden gelokt, maar de makers proberen ook te achterhalen wat de naaste medewerkers van de filmbons nu precies wisten over het gedrag van hun baas. Heel wat, zo blijkt, maar de angst en de zwijgcultuur binnen Weinsteins filmstudio Miramax waren zo groot dat niemand actie ondernam. ‘Het leek wel de maffia,’ zegt iemand.

NPO 2, maandag 2 september, 20.25

PORTRET Op 30 augustus wordt cabaretier Freek de Jonge 75 jaar. In deze nieuwe documentaire blikt hij terug op zijn leven en praat hij met Herman Finkers over de angst voor het zwarte gat.

Canvas, maandag 2 september, 23.15

MISDAAD Nieuwe tweedelige true crime-documentaire over een alleenstaande moeder die via een datingwebsite de man van haar leven denkt te hebben gevonden, maar in de armen van een gewelddadige crimineel loopt.

Canvas, dinsdag 3 september, 23.05

GESCHIEDENIS Driedelige docureeks over de bekendste en belangrijkste familie van de Verenigde Staten, die één president, één presidentskandidaat en een handvol senatoren leverde.

NPO 2, woensdag 4 september, 20.25

MISDAAD Het vierde seizoen van deze reeks over geruchtmakende misdaden trapt af met ‘de kunstroof van de eeuw’: de diefstal van zeven schilderijen – waaronder een Picasso en een Gauguin – uit de Kunsthal Rotterdam in 2012.

Canvas, donderdag 5 september, 22.35

PORTRET Na Kurt Cobain en 2Pac richtte Nick Broomfield in 2017 zijn camera op een ander tragisch icoon: Whitney Houston, die in een paar jaar van de succesvolste zangeres ter wereld veranderde in een meelijwekkende junkie.