Grimmige tableaus in de nieuwe misdaadreeks ‘Grenslanders’ op Eén: in het niemandsland tussen België en Nederland worden achtereenvolgens een getraumatiseerd Afrikaans meisje en een met bloedspatten besmeurd bootje gevonden, terwijl de locals – hier wordt het pas écht gruwelijk – zich bedienen van een tongval à la Sergio Herman. Ook de gebeitelde kop van Koen De Bouw is intussen een landschap op zich, maar wel één waarin het immer aangenaam verdwalen is: hij speelt de gerechtspsychiater die samen met een Rotterdamse rechercheur de zaak onderzoekt.