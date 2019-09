Komiek Jens Dendoncker is een man van verborgen talenten: naast een uitzonderlijk kusser blijkt hij ook nog eens een vurig kunstminnaar te zijn. In de Nederlandse 2Doc-reportage ‘Vlaanderen volgens Bruegel’ komt hij langs om het ‘typisch Vlaamse gevoel voor humor’ te duiden dat volgens de makers in het werk van de grote penseelveger Pieter Bruegel de Oude (1525-1569) schuilt.