Even de 'Callboys' bellen: 'De wereld van de pornografie is een ongelofelijk cadeau'

HUMO Een kriek gelachen, Peter.

PETER VAN DEN EEDE «Dank u. Ik heb de aflevering intussen gezien: ik vond het ook wel leuk, ja. Het was in elk geval erg fijn samenwerken met Jan Eelen. We kennen mekaar al heel lang, maar om de één of andere reden was het er nog niet van gekomen om samen te werken. Nochtans denken veel mensen dat ik indertijd meespeelde in ‘In de gloria’, maar ik zat in het andere kamp: dat van Patrick De Witte, met wie ik onder meer ‘De vloek van Vlimovost’ en ‘Spike’ heb gemaakt. Die programma’s liepen ongeveer samen met ‘In de gloria’, waardoor er veel misverstanden bestaan over wie waar speelde. Daar komt dan nog ’s bij dat Frank Focketyn – die wél in de programma’s van Jan speelde – ook bij De KOE speelde, mijn gezelschap. Jaja, ik weet het: verwarrend allemaal.»