Even de 'Callboys' bellen: 'De wereld van de pornografie is een ongelofelijk cadeau'

The wait is finally over: donderdag trapt VIER het tweede seizoen van ‘Callboys’ op gang, met al meteen in de eerste aflevering een glansrol voor de immer op de lachspieren werkende Peter Van den Eede.

HUMO Een kriek gelachen, Peter.

PETER VAN DEN EEDE «Dank u. Ik heb de aflevering intussen gezien: ik vond het ook wel leuk, ja. Het was in elk geval erg fijn samenwerken met Jan Eelen. We kennen mekaar al heel lang, maar om de één of andere reden was het er nog niet van gekomen om samen te werken. Nochtans denken veel mensen dat ik indertijd meespeelde in ‘In de gloria’, maar ik zat in het andere kamp: dat van Patrick De Witte, met wie ik onder meer ‘De vloek van Vlimovost’ en ‘Spike’ heb gemaakt. Die programma’s liepen ongeveer samen met ‘In de gloria’, waardoor er veel misverstanden bestaan over wie waar speelde. Daar komt dan nog ’s bij dat Frank Focketyn – die wél in de programma’s van Jan speelde – ook bij De KOE speelde, mijn gezelschap. Jaja, ik weet het: verwarrend allemaal.»

HUMO Kun je de contouren van je rol even schetsen?

VAN DEN EEDE «Ik mag niet te veel weggeven, maar er komen twee Callboys aan te pas, die in de gedaante van politieagenten bij mij komen aankloppen omdat er klachten zijn over geluidsoverlast. Het blijkt al snel om een seksueel getint rollenspel te gaan, dat vanzelfsprekend niet loopt zoals gewenst, met alle gevolgen van dien. Het is echt een sterke scène geworden, geweldig goed geschreven door Jan.»

HUMO Was je voorheen al bekend met cuckolding?

VAN DEN EEDE «Excuseer?»

HUMO Ik heb het ook maar van Wikipedia, hoor: het betreft een term uit de sm, waarbij de vrouw binnen een echtpaar grote seksuele vrijheid geniet, en de man niet.

VAN DEN EEDE (denkt na) «Je wilt zeggen dat ze elk op hun eigen manier opgewonden raken: hij omdat hij zich vernederd voelt, zij omdat ze zich kan laten gaan? Dat kende ik niet, interessant (lacht). Voor alles is een naam, en al zeker op Wikipedia. De wereld van de callboys, de betaalde liefde en de pornografie is natuurlijk een ongelofelijk cadeau: er kan zoveel gebeuren.»

HUMO ‘Callboys’ was na het eerste seizoen al een gerodeerde machine: hoe is het om daar in te tuimelen?

VAN DEN EEDE «Een beetje dubbel. Je kunt niet meer aftasten, de krijtlijnen zijn al getrokken. Maar er is een voordeel: de spelers zijn zo goed dat ze de situatie meteen vast hadden, waardoor ik met weinig moeite en veel plezier alles over me heen kon laten komen.

»Weet je, vaak gaat een tweede seizoen er los over, omdat de maker al weet wat komisch is en zijn personages dan maar compleet laat doordraaien. Jan heeft dat goed aangevoeld en die fout niet gemaakt. Het tweede seizoen snijdt dieper, is menselijker en meer doorvoeld, je leeft meer mee met de personages. Let maar op.»