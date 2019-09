Sven de Leijer «Dat was de bedoeling, maar toen kwamen de goede mensen van Eén opeens een quiz in mijn bakje droppen. Omdat we gisteren pas de eerste aflevering hebben opgenomen, heb ik dat feestje maar uitgesteld, om er dan volgend jaar twee keer zo hard in te vliegen.»

HUMO Een BV-quiz is intussen een beetje zoals een pizza: iedereen lust het, maar het is moeilijk om er nog mee te verrassen.