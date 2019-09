SCIFI De bemanning van een ruimtestation vindt een eencellig organisme dat afkomstig is van Mars. Ze laten het uitgroeien tot een volwaardig buitenaards wezen, dat ze liefdevol Calvin noemen. Blijkt dat de affectie niet wederzijds is en dat Calvin behoorlijk agressief uit de hoek kan komen. Regisseur Daniel Espinosa heeft duidelijk héél goed naar de originele ‘Alien’ gekeken en hoewel hij dat niveau niet haalt, heeft hij er wel de juiste lessen uit getrokken. ‘Alien’ was een efficiënte scare machine, die het publiek de stuipen op het lijf wilde jagen en niet meer dan dat. Die eenvoud vind je hier ook terug. De film is voorspelbaar, maar elegant geregisseerd en bewonderenswaardig compact – na 100 minuten ben je klaar. Een bescheiden, nagelbijtend spannende B-film.