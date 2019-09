‘Zeg, we gaan toch zeker geen problemen krijgen, jij en ik?’ vraagt haar autoritaire vader wanneer Cat Hogan informeert naar de dodelijke val van haar moeder in de tuin van het ouderlijke huis. Cat heeft sterke vermoedens dat haar vader, een plaatselijke en alom gerespecteerde huisarts, meer weet over haar moeders dood dan hij wil prijsgeven. De ongemakkelijke dialoog tussen vader en dochter zet gelijk de toon in deze nieuwe zesdelige Ierse psychologische thriller ‘Blood’. De hoofdrol van Cat is voor het onbekende talent Carolina Main. Terwijl er ook een grote rol is weggelegd voor het adembenemende Ierse landschap rond de plaatsen Meath en Kildare.