'Tegenlicht: In de ban van het bos' op NPO2: over het belang van bossen (en hun pratende bomen)

Geen slechte timing van ‘Tegenlicht’ bij de start van het nieuwe seizoen: net op het moment dat de branden in het Amazonewoud de emoties hoog doen oplaaien, brengt het Nederlandse reportagemagazine een aflevering over het belang en de aantrekkingskracht van bossen.

ACTUA De makers trekken weliswaar niet naar Brazilië maar naar Noord-Amerika, waar ze onder meer op bezoek gaan bij schrijfster Annie Proulx. Zij woont in de Olympic Mountains, in de omgeving van Seattle, vlak bij de laatste resten van het oerbos dat daar ooit stond, en beschreef in haar roman ‘Schorshuiden’ hoe de streek in 300 jaar tijd leeggekapt werd door kolonisten. Nog een opmerkelijke gast is bomenonderzoekster Suzanne Simard, die ontdekt heeft dat bomen met elkaar praten en elkaar zelfs kunnen waarschuwen. Voor u begint te lachen: met haar studie over de communicatie tussen bomen haalde ze de cover van Nature, onder de kop ‘Wood Wide Web’.