‘The Deuce’, met Maggie Gyllenhaal en James Franco in de hoofdrol, begon als een rijke weergave van de seksindustrie rond Times Square in het New York van begin jaren 70 en groeide uit tot een beklijvende reeks over macht, seksisme en ongelijkheid. Het derde seizoen wordt ook het laatste, daarna stopt Maggie Gyllenhaal de blonde pruik van Candy definitief in de kast.