'The Spy' op Netflix: Borat als één van de meest legendarische Israëlische spionnen

Nu te zien op Netflix

SERIE Maar in ‘The Spy’ valt er weinig te lachen. Baron Cohen speelt in deze zesdelige minireeks Eli Cohen, een ver familielid en één van de meest legendarische spionnen uit de Israëlische geschiedenis. Eli Cohen slaagde er als Mossad-agent begin jaren 60 in door te dringen tot in de hoogste kringen van de Syrische regering. Hij werkte zelfs als adviseur van het ministerie van Defensie. De informatie die hij kon verzamelen, was van doorslaggevend belang in de overwinning van Israël in de Zesdaagse Oorlog in juni 1967, maar Cohen heeft dat niet meer meegemaakt: hij werd begin 1965 ontmaskerd en later opgehangen, ondanks internationale druk en een smeekbede van de paus. ‘The Spy’ is trouwens geschreven en geregisseerd door Gideon Raff, de man die enkele jaren geleden het uitstekende ‘Prisoners of War’ heeft gemaakt en ook heeft meegewerkt aan de Amerikaanse remake van die reeks, ‘Homeland’.