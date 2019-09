'Elite' – seizoen 2, nu op Netflix: Een must voor liefhebbers van 'The O.C.' en 'Big Little Lies'

Nu te zien op Netflix

SERIE De Spaanse tienerserie ‘Elite’ speelt zich af op een prestigieuze school voor de allerrijksten, waar drie beursstudenten, Samuel, Christian en Nadia, worden toegelaten. Het gaat er behoorlijk wild aan toe – behalve kattenkwaad zijn ook drank, drugs en driehoeksverhoudingen aan de orde van de dag. Maar wanneer een leerling dood wordt teruggevonden, de schedel ingeslagen met een trofee voor de slimste student, moeten de jongeren voor de eerste keer in hun leven verantwoording afleggen voor hun losbandigheden. In het tweede seizoen probeert Samuel de naam van zijn broer Nano, die een verhouding had met de vermoorde Marina, van elke blaam te zuiveren. Ondertussen probeert hij ook zijn eigen gevoelens voor Marina een plaats te geven. Voor liefhebbers van ‘The O.C.’ en ‘Big Little Lies’ is deze Netflixreeks een must.