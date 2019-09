'Travels with my Father' - seizoen 3, nu op Netflix: één van de aangenaamste reisprogramma's dezer dagen

Eén van de aangenaamste reisprogramma’s dezer dagen op tv is ‘Travels with My Father’, waarin de Britse komiek en tv-presentator Jack Whitehall samen met zijn 77-jarige vader Michael al kibbelend de wereld rondtrekt.

Nu te zien op Netflix

SERIE In het eerste seizoen gingen de twee naar populaire backpackersbestemmingen als Cambodja en Vietnam. Voor Whitehall de jongere de gelegenheid om – op kosten van Netflix – zijn droom om een jaar te gaan rondreizen alsnog te laten uitkomen, voor Whitehall de oudere een kans om zijn ergernis over backpackers de vrije loop te laten. In seizoen twee waren de rollen omgekeerd: toen nam Michael zijn zoon op sleeptouw voor een cultureel hoogstaande reis door Oost-Europa, zoals bij jongeren uit de 18de en 19de eeuw gebruikelijk was, wat bij Jack vooral verveling ontlokte. Het is allemaal ietwat geforceerd en getelefoneerd, maar de chemie tussen vader en zoon werkt en opmerkelijk genoeg leer je tussen alle gemopper door ook heel wat bij over de bestemmingen. In het derde seizoen trekken de twee richting de Verenigde Staten.