'Flowjob' op YouTube: de Vlaamse versie van 'Spuiten en slikken'?

Nu te zien op YouTube

SERIE De prijs voor subtielste programmatitel van het najaar gaat alvast niet naar ‘Flowjob’, een nieuwe YouTube-serie van Studio Brussel. Daarin onderzoekt presentatrice en Instagramster Flo Windey het seksuele leven van de Vlaming. In vijf afleveringen komen evenveel bekende mensen – in aflevering 1 is dat Julie Van den Steen – praten over hun seksleven, maar krijg je ook sterke verhalen, anekdotes en vragen van onbekende en vooral jonge Vlamingen. De Vlaamse versie van het roemruchte Nederlandse ‘Spuiten en slikken’? De kans zit erin.