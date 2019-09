'The Wild Pear Tree' op Proximus en Telenet: hoogstaande cinema van de Turkse meesterfilmer Nuri Bilge Ceylan

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM U hebt uw smartphone afgezet? De fles raki ontkurkt? De bordjes met hummus, baklava en gehaktspiesjes klaargezet op het salontafeltje? Mooi, u bent klaar voor de jongste parel van de Turkse meesterfilmer Nuri Bilge Ceylan (‘Uzak’, ‘Winter Sleep’). Waarschuwing: het gaat er nét iets minder flitsend aan toe dan in ‘Avengers: Endgame’ in dit drie uur durende, op lange dialogen drijvende portret van een jonge schrijver die terugkeert naar zijn stoffige geboortedorp, waar hij tot de vaststelling komt dat hij qua karakter meer op zijn irritante vader lijkt dan hem lief is. De liefhebbers van hoogstaande cinema zullen niettemin diep onder de indruk raken van dit politiek geladen epos, waarin met scherp wordt geschoten op het regime van Erdogan.