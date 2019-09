'They Shall Not Grow Old' op Telenet: niet te missen WOI-documentaire van Peter Jackson

Nu te zien op Telenet

DOCU Voor wie nog niet uitherdacht is wat de Eerste Wereldoorlog betreft, komt Telenet op de proppen met ‘They Shall Not Grow Old’, een niet te missen documentaire die in november vorig jaar op de BBC te zien was. In de film brengt Peter Jackson, regisseur van ‘The Lord of the Rings’ en zelfverklaarde WO I-fanaat, een eerbetoon aan de jonge mannen die maandenlang in de loopgraven zaten en er meestal ook het leven lieten. Hij combineert gerestaureerde en ingekleurde archiefbeelden met geluidsopnames en getuigenissen van soldaten, om te tonen hoe het er echt aan toeging aan het front. De wreedheden, de zinloze slachtpartijen, de ontberingen, maar ook de camaraderie en de dagelijkse beslommeringen in de modder, het passeert allemaal in honderd minuten de revue.