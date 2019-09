De films die u deze week moet zien (van 6 tot 12 september)

CANVAS, VRIJDAG 6 SEPT., 22.00

DRAMA Eén van de meer ingehouden films van provocateur François Ozon, met Marine Vacth als 17-jarig meisje dat vrijwillig in de prostitutie stapt. Geen hard drama over seksuele uitbuiting dus, maar een tedere personagestudie. Johan Leysen speelt een ontroerende bijrol als één van Vacths klanten.

VTM, VRIJDAG 6 SEPTEMBER, 23.10

ACTIE John Malkovich bedreigt een pluchen konijntje met een pistool in deze over-de-topactiefilm. Er ís een verhaal – enkele zware criminelen kapen het vliegtuig waarmee ze vervoerd worden – maar who cares? Elke drie seconden ontploft er iets en het haarstukje van Nicolas Cage verdient een eigen film.

EEN, VRIJDAG 6 SEPTEMBER, 23.25

DRAMA De eerste Amerikaanse film van Britse regisseur Mike Figgis is een duister flikkendrama met Richard Gere als corrupte agent en Andy Garcia als de inspecteur Interne Zaken die hem probeert te klissen. Stijlvol ingeblikte neonoir. De casting van Gere als smeerlap was destijds niet evident, maar bleek een schitterende zet.

Q2, ZATERDAG 7 SEPTEMBER, 20.30

ACTIE Het (min of meer) waargebeurde verhaal van Barry Seal (Tom Cruise), een piloot die spionagevluchten uitvoerde voor de CIA en als bijverdienste cocaïne smokkelde voor Pablo Escobar. Doug Liman regisseert met zoveel energie dat hij zichzelf soms dreigt te vergalopperen. De rol van slijmerige, maar charmante schurk zit Cruise als gegoten.

EEN, ZATERDAG 7 SEPTEMBER, 21.20

AVONTUUR Dit vierde deel in de dinofranchise is wellicht het beste sinds Steven Spielbergs origineel: het park waarvan John Hammond destijds droomde, is een feit, maar uiteraard zitten er nog wat gaten in de beveiliging. Goed gemaakt ren-je-rot-avontuur, waarin Bryce Dallas Howard zelfs een tyrannosaurus ontloopt op hoge hakken. Respect!

CANVAS, ZATERDAG 7 SEPT., 22.40

DRAMA Bikkelhard drugsdrama van Darren Aronofsky, met Jared Leto als heroïneverslaafde en Ellen Burstyn als zijn moeder, die zelf aan de afslankpillen zit. Een surreële koortsdroom van een film, met – ondanks alles – veel compassie voor zijn personages. De laatste 15 minuten laten je murw achter.

VTM, ZONDAG 8 SEPTEMBER, 17.10

ANIMATIE Disney-animatiefilm over de prinses van een Polynesisch eiland die op avontuur gaat om de vloek van een halfgod te verbreken. Geen Disney grand cru, daarvoor komt het verhaal wat té vertrouwd over, maar het ziet er geweldig uit, de liedjes blijven plakken en de debiele kip is hilarisch.

CAZ, ZONDAG 8 SEPTEMBER, 20.40

WESTERN Oldskoolwestern over de strijd tussen de beruchte Apacheleider en het Amerikaanse leger. Hoewel de film nog altijd méér gaat over de blanke personages dan over Geronimo zelf, heeft hij het hart op de juiste plaats, knappe actiescènes en prima acteurs (Robert Duvall! Gene Hackman!).

BBC 2, MAANDAG 9 SEPTEMBER, 15.05

DRAMA Meesterwerk van het duo Powell en Pressburger, over het leven van een Britse militair en zijn vriendschap met een Duitser. Dat lag nogal moeilijk toen de film uitkwam in 1943, maar later werd de prent herontdekt als een snedige satire vol onvergetelijke personages en situaties.

CAZ, MAANDAG 9 SEPT., 20.40

SCIFI Voordat hij een levende meme werd, was Jeff Goldblum een veelzijdig acteur. Hier speelt hij een wetenschapper die zijn eigen DNA per ongeluk mengt met dat van een vlieg. Voor je het weet, vallen er oren af en worden nagels moeiteloos uit vingers gepulkt. Yummie.

Q2, DONDERDAG 12 SEPTEMBER, 20.35

SCIFI De bemanning van een ruimtestation vindt een eencellig organisme dat afkomstig is van Mars. Ze laten het uitgroeien tot een volwaardig buitenaards wezen, dat ze liefdevol Calvin noemen. Blijkt dat de affectie niet wederzijds is en dat Calvin behoorlijk agressief uit de hoek kan komen. Regisseur Daniel Espinosa heeft duidelijk héél goed naar de originele ‘Alien’ gekeken en hoewel hij dat niveau niet haalt, heeft hij er wel de juiste lessen uit getrokken. ‘Alien’ was een efficiënte scare machine, die het publiek de stuipen op het lijf wilde jagen en niet meer dan dat. Die eenvoud vind je hier ook terug. De film is voorspelbaar, maar elegant geregisseerd en bewonderenswaardig compact – na 100 minuten ben je klaar. Een bescheiden, nagelbijtend spannende B-film.