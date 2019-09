De documentaires die u deze week graag informeren (van 6 tot 12 september)

Tegenlicht: In de ban van het bos

NPO 2, zondag 8 september, 21.05

ACTUA Geen slechte timing van ‘Tegenlicht’ bij de start van het nieuwe seizoen: net op het moment dat de branden in het Amazonewoud de emoties hoog doen oplaaien, brengt het Nederlandse reportagemagazine een aflevering over het belang en de aantrekkingskracht van bossen. De makers trekken weliswaar niet naar Brazilië maar naar Noord-Amerika, waar ze onder meer op bezoek gaan bij schrijfster Annie Proulx. Zij woont in de Olympic Mountains, in de omgeving van Seattle, vlak bij de laatste resten van het oerbos dat daar ooit stond, en beschreef in haar roman ‘Schorshuiden’ hoe de streek in 300 jaar tijd leeggekapt werd door kolonisten. Nog een opmerkelijke gast is bomenonderzoekster Suzanne Simard, die ontdekt heeft dat bomen met elkaar praten en elkaar zelfs kunnen waarschuwen. Voor u begint te lachen: met haar studie over de communicatie tussen bomen haalde ze de cover van Nature, onder de kop ‘Wood Wide Web’.

The Planets

Canvas, zondag 8 september, 20.55

WETENSCHAP Spectaculaire documentairereeks van de BBC, waarin hoogleraar Brian Cox uit de doeken doet hoe de acht planeten in ons zonnestelsel zijn ontstaan en geëvolueerd.

Inclusief

Canvas, zondag 8 september, 21.55

ACTUA Kunnen kinderen met een beperking mee in het gewone onderwijs? Ellen Vermeulen volgde twee jaar lang vier kindjes op school en puurde daar het mooie ‘Inclusief’ uit.

Belga Sport

Canvas, maandag 9 september, 21.20

SPORT In 2006 behaalde Tia Hellebaut de Europese titel in het hoogspringen – iedereen herinnert zich nog wel haar ererondje met Kim Gevaert. ‘Belga Sport’ belicht de lange weg naar die triomf.

King Bibi

Canvas, donderdag 12 september, 21.20

ACTUA Portret van Benjamin Netanyahu, de langstzittende premier van Israël en een politicus die als één van de eersten doorhad dat direct communiceren met je kiezers je geen windeieren legt.

Beyond the notes

Canvas, donderdag 12 september, 22.55

MUZIEK Voor de 80ste verjaardag van het Blue Note-label namen jazzmuzikanten van verschillende generaties samen een plaat op. De opnames vormen de rode draad in deze documentaire over de geschiedenis van het label.