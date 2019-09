Afkicken met Sam: 'Iedere ochtend zeg ik tegen mezelf: 'Vandaag ga ik niet gebruiken, morgen zien we wel''

Sam «Ik ben beginnen te gebruiken rond mijn 12de: eerst wiet, totdat ik op mijn 16de ben overgeschakeld op cocaïne. Daarna ben ik met allerlei drugs gaan experimenteren, vooral ketamine, omdat je er echt even weg van de wereld mee bent – om één of andere reden had ik dat nodig. In vrij snel tempo is het uit de hand beginnen te lopen: ik ging veel uit en kwam zelden naar huis. En als ik al eens thuiskwam, zagen mijn ouders meteen dat ik gebruikt had. Op mijn 18de heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Ik wil stoppen’. Enfin, eigenlijk wilde ik niet stoppen, ik wilde gewoon van het gezaag van mijn ouders af zijn (lachje).»

HUMO In ‘Durf te vragen’ vertel je dat je eerste poging om te stoppen mislukt is.