Tom Waes «Vroeger had je ‘De checklist’ op Ketnet: over alle dingen die kinderen wilden doen voor ze 12 waren. Wij zijn in de lijst van de geweigerde voorstellen beginnen te graven, om ze alsnog uit te voeren. Intussen is het concept geëvolueerd: alles wat je niet mag van je mama of papa, daar mag je mij voor bellen.»

HUMO Waarom heeft het vijf jaar geduurd voor er een nieuw seizoen kwam?