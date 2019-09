Akkoord: Nora Gharib en Bart Peeters doen dat lang niet slecht, maar het is toch Hare Majesteit Koningin Mathilde die de hoofdvogel afschiet in ‘Merci voor de muziek’, waarin de vorstin elke week een muzikantje bemoedigend over de bol aait. Het valt op dat de koninklijke familie steeds vaker opduikt in de media.