Humo selecteert de films van de week (13 september - 19 september)

Hostel

Q2, VRIJDAG 13 SEPTEMBER, 22.55

Horror Eén van de grondleggers van het torture porn-subgenre, deze ongegeneerd bloederige exploitationfilm over Amerikaanse toeristen die in Oost-Europa in handen vallen van een sadistische bende moordenaars. Creatief met slijpschijf, boor en kettingzaag! Oh ja, en het is een metafoor voor Amerikaanse xenofobie. Naar het schijnt.

El clan

NPO 2, VRIJDAG 13 SEPTEMBER, 23.55

Misdaad Waargebeurd drama over de Argentijnse familie Puccio, die in de jaren 80 aan de lopende band ontvoeringen pleegde. Het contrast met het dagelijks leven van de familie is niet altijd subtiel (gekreun tijdens een vrijscène wordt afgewisseld met de kreten van een slachtoffer), maar het wérkt wel.

The Shawshank Redemption

VTM, VRIJDAG 13 SEPTEMBER, 23.35

Drama Ooit een commerciële flop, nu één van de meest geliefde films ooit. Tim Robbins vliegt ten onrechte de bak in voor de moord op zijn vrouw en wordt daar bevriend met Morgan Freeman. Freemans peinzende voice-over en het heerlijk kabbelende ritme maken er ware comfortfoodcinema van.

What’s Eating Gilbert Grape?

ÉéN, ZATERDAG 14 SEPTEMBER, 21.10

Drama Leonardo DiCaprio kreeg zijn eerste Oscarnominatie als het mentaal gehandicapte broertje van Johnny Depp in deze tranentrekker van Lasse Hallström. De acteurs blijven het meest bij, met name de ruim 250 kilo zware Darlene Cates als mama Grape.

Under the Skin

CANVAS, ZATERDAG 14 SEPTEMBER, 22.40

Scifi U wil Scarlett Johansson weleens poedelnaakt in een zwarte vloeistof zien stappen? Natúúrlijk wil u dat! Maar vergis u niet: dit is een trage, bevreemdende sciencefictionfilm, een mix van Kubrick en moderne dans, met Johansson als verleidelijke alien die nietsvermoedende mannen in de val lokt.

She Wore a Yellow Ribbon

BBC 2, ZONDAG 15 SEPTEMBER, 14.30

Western John Wayne speelt één van zijn beste rollen in deel twee van John Fords ‘Cavalry’-trilogie (na ‘Fort Apache’ en vóór ‘Rio Grande’), als een oudere militair die probeert de vrede met een indianenstam te bewaren. Iconische western, inclusief wijdse landschappen en grootse emoties.

Calvary

CAZ, ZONDAG 15 SEPTEMBER, 22.40

Drama Een Ierse priester (Brendan Gleeson) wordt met de dood bedreigd door een slachtoffer van seksueel misbruik. Persoonlijk heeft hij er niets mee te maken, maar is hij bereid om te sterven voor de zonden van zijn kerk? Gleeson zet een complex hoofdpersonage neer en het scenario bevat ondanks het onderwerp opvallend veel humor.

Sleepers

Q2, DINSDAG 17 SEPTEMBER, 22.25

Drama Een groepje baldadige pubers belandt in de jeugdgevangenis na een uit de hand gelopen grap, waar ze gruwelijk mishandeld worden. Regisseur Barry Levinson verzamelde een sterrencast (Brad Pitt! Robert De Niro! Dustin Hoffman!) en vertelt zijn verhaal vakkundig genoeg om de talrijke plotgaten te verdoezelen.

Mrs Doubtfire

CAZ, WOENSDAG 18 SEPTEMBER, 20.40

Komedie Denk Robin Williams weg en je hebt een wat melige familiefilm over een man die zich verkleedt als kinderjuf om na zijn scheiding zijn kinderen te kunnen zien. Alleen is Williams absoluut níét weg te denken. Zijn timing, improvisaties en verbale acrobatie tillen het verhaal zeven niveaus hoger.

Exodus: Gods and Kings

Q2, DONDERDAG 19 SEPTEMBER, 20.35

Epos Ridley Scott, een man voor wie cinema nooit bombastisch en episch genoeg kan zijn (‘Gladiator’, ‘Kingdom of Heaven’), die een Mozesfilm draait? Yep, dat klinkt eigenlijk best wel logisch. Het resultaat is exact wat je had verwacht: inhoudelijk wat hol, maar o zo spectaculair.