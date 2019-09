Subliem of idioot: aids en de moord op VN-baas Dag Hammarskjöld

Mads Brügger «In 2011 las ik in een artikel in The Guardian hoe een Zweedse privédetective, Göran Björkdahl genaamd, op eigen houtje de nog levende getuigen van de vliegtuigcrash in Zambia opspoorde, die in september 1961 het leven heeft gekost aan VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. Zoals veel mensen was ook Björkdahl ervan overtuigd dat die crash geen ongeluk was, maar dat zijn illustere landgenoot doelbewust om het leven was gebracht. Mij leek het een uitstekend uitgangspunt voor een documentaire: er is hoe dan ook iets megalomaans aan het idee dat iemand de VN-secretaris-generaal vermoordt, en daar nog mee wegkomt ook. En ik hou wel van een beetje megalomanie op tijd en stond.