Humo selecteert de documentaires van de week (15 september - 19 september)

CONVERSATION AVEC ROMY SCHNEIDER

NPO 2, DONDERDAG 19 SEPTEMBER, 22.55

Interview Romy Schneider leukte van de jaren 50 tot de jaren 80 de cinema op met verschijningen in onder meer ‘La piscine’, ‘The Cardinal’, ‘César et Rosalie’ en – een film die wij ooit met totáál verkeerde verwachtingen hebben opgezet – ‘Mädchen in Uniform’, alvorens op haar 43ste veel te vroeg, en in nooit helemaal opgeklaarde omstandigheden, heen te gaan. Niet lang daarvoor had ze haar 14-jarige zoon verloren. En niet lang dáárvoor zat zij – één van die onsterfelijke grandes dames van de Franse cinema, ook al was ze geboren in Oostenrijk en getogen in Duitsland – aan tafel met feministe Alice Schwarzer voor een openhartig gesprek. In deze docu blikt Schwarzer terug, óók op de momenten dat Romy vroeg om de tape af te zetten en vertelde over de nazisympathieën van haar ouders, haar moeder, die de sponde deelde met Hitler, en haar grijpgrage stiefvader.

ARNHEM FOR EVER: EEN PELGRIMSTOCHT

NPO 2, ZONDAG 15 SEP., 19.15

Geschiedenis De slag bij Arnhem tijdens WO II moest de eerste stap worden van de geallieerden richting Berlijn. Het werd de laatste grote overwinning voor de Duitsers. Elk jaar blikken nabestaanden en veteranen terug.