Hij kruipt in de huid van de Israëlische spion Eli Cohen, die in de jaren 60 undercover informatie verzamelde in Syrië. Eli Cohen leidde er een dubbelleven als Kamel Amin Thaabet en was zo’n overtuigende spion dat hij zelfs een adviseur van het Syrische ministerie van Defensie werd. ‘The Spy’ begint aan het slot, met Eli Cohen die zijn afscheidsbrief schrijft in de gevangenis.