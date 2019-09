'Room 104 - seizoen 3': 'Trippy verhalen met zelden een goede afloop'

Al twee seizoenen lang spelen zich er unieke, trippy verhalen af die, of ze nu stukjes horror, drama of musical (!) zijn, maar zelden een goede afloop kennen. Dé troef van de reeks is de plejade aan topacteurs die elk seizoen de revue passeert: even ronkende namen als vorig jaar (Michael Shannon! Mahershala Ali! Bryan Tyree Henry!) hebben ze niet weten te strikken, maar pakweg Luke Wilson, Dale Dickey en June Squibb zijn toch ook niet kwaad, en voor de scenario’s (niet zelden van de hand van bedenkers Jay en Mark Duplass) mag u het ook doen.