Romy Schneider leukte van de jaren 50 tot de jaren 80 de cinema op met verschijningen in onder meer ‘La piscine’, ‘The Cardinal’, ‘César et Rosalie’ en – een film die wij ooit met totáál verkeerde verwachtingen hebben opgezet – ‘Mädchen in Uniform’, alvorens op haar 43ste veel te vroeg, en in nooit helemaal opgeklaarde omstandigheden, heen te gaan. Niet lang daarvoor had ze haar 14-jarige zoon verloren.